В Видном с аншлагом прошло мотошоу, собравшее 4 тыс зрителей

На стадионе «Металлург», расположенном в подмосковном Ленинском городском округе, состоялось открытие цикла уличных представлений от прославленной команды мотофристайла «FMX13». Увидеть захватывающее зрелище пришли 4000 местных жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«С мая по июль ещё в девяти городах Московской области пройдут масштабные события, полные адреналина и невероятных трюков на мотоциклах и багги, воздушной акробатики. Стартовое шоу состоялось в Видном, где зрители смогли насладиться эффектными прыжками, захватывающими сальто на багги, выступлениями опытных райдеров и живым битбоксом от чемпиона мира Вахтанга», — рассказали в пресс-службе.

Особенностью мероприятия стало разнообразие публики: среди зрителей были как дети, так и люди старшего поколения. Мотошоу на «Металлурге» привлекло 4000 любителей экстремального спорта.

«Мы впервые посетили подобное мероприятие. Дети в полном восторге! Прекрасная погода, невероятный драйв и впечатления на всю жизнь. Замечательно, что в Видном проводятся такие интересные события для всех возрастов», — поделилась своими впечатлениями Вероника М., одна из зрительниц.

Организатором этого зрелищного события выступила команда губернатора Московской области Андрея Воробьева. Следующее мотошоу запланировано на 24 мая в подмосковном Королеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.