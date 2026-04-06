В Видном прошел Кубок КВН главы Ленинского округа

За главный трофей боролись восемь команд из Москвы, Гжели, Рязани и Видного. По итогам игры было вручено шесть наград — три больших и три малых кубка. Малый серебряный кубок получила детская сборная из Видного. Жюри определяло победителей в номинациях «Лучший номер», «Лучшая шутка», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

«Получил огромное удовольствие от игры — было действительно живо, смешно и энергично. Команды показали хороший уровень, чувствовалась подготовка и искреннее желание выступать. Такие мероприятия не только объединяют, но и дают молодежи возможность раскрыться. Победа „Сборной города Видное“ — заслуженный результат сильной и слаженной работы», — отметил Иван Гетман.

Член жюри Людмила Лернер рассказала, что при оценке учитывались прежде всего юмор и качество шуток, а также уровень подготовки команд.

«Мы оценивали, в первую очередь, юмор и шутки — это в КВН самое главное. Важно, чтобы было действительно смешно: когда жюри улыбается и смеется, тогда и оценки хорошие. Смотрели и на реальную работу — если команда готовилась, вкладывалась, это сразу видно. У таких команд обычно все и получается», — пояснила она.

Для зрителей организовали лотерею с ценными призами. Партнеры предоставили сертификаты цветочного магазина и магазина техники, также разыграли фирменный мерч и умную колонку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.