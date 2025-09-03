В Видном Ленинского округа открылась выставка к 60-летнему юбилею города

В сквере «Юность» в Видном Ленинского округа открылась уникальная фотовыставка «Город, люди, эпоха», посвященная 60-летнему юбилею города. Экспозиция представляет собой путешествие во времени, рассказывающее о жизни Видного через фотографии его жителей и городских пейзажей с начала и до конца XX века. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На выставке мы хотели показать жителям развитие нашего города, как было и как стало. Город рос, а вместе с ним и росли его жители. На фото представлено начало 20 века, а также 1960–1980 года и 2000-ные», — отметила заведующая выставочно-фондового сектора историко-культурного отдела МАУ «ДК «Видное» Ольга Панасюк.

Выставка включает в себя 50 фотографий, опубликованных впервые, которые отражают историю Видного: от праздничных мероприятий до повседневной жизни горожан. Зрители смогут увидеть выпускные утренники, школьные праздники, празднования Нового года и моменты последнего звонка, которые запечатлены на фоне узнаваемых улиц и зданий города. Каждый снимок — это отдельная история, рассказывающая о жизни нескольких поколений жителей Видного. На торжественном открытии выставки присутствовали представители администрации, жители города и, что особенно ценно, те, кто узнал себя и своих знакомых на представленных фотографиях.

Среди гостей был Анатолий Бугров, коренной житель Видного, переехавший сюда еще в 1949 году, когда на месте города был лишь небольшой поселок. Он поделился своими впечатлениями, отметив, что увидел знакомые места и лица друзей детства, с которыми поддерживает связь до сих пор.

Выставка продлится до 20 октября и станет прекрасной возможностью для жителей и гостей Видного окунуться в атмосферу прошлых лет и узнать больше об истории своего города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.