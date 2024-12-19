В усадьбе Знаменское-Губайлово состоялось открытие выставки-дефиле «Зимняя рапсодия»

В рамках ежегодного совместного проекта культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово» и Союза художников Подмосковья на выставке в Главном доме усадьбы в Красногорске представлено более 60 художественных произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Старт открытию экспозиции дал показ дизайнерских костюмов из авторских коллекций «Русские сезоны» Виктории Москаленко, «Чувства» Светланы Оспищевой и «Хозяйка Медной горы» Анны Чероковой.

Серию нарядов модельера-дизайнера Светланы Оспищевой, выполненных из шерсти и объединенных названием «Чувства», презентовал гостям мероприятия Подольский театр моды «Эксклюзив» во главе с Ириной Лаптевой.

«Мы представили пальто, которые защищают, придают нам теплоту. Но в то же время мы защищаем от тех внутренних чувств, которые переживаем, которые мы испытываем в нашей жизни. В нашей коллекции присутствует и шипы, которые также способны оттолкнуть какую-то агрессию, чтобы не ранить то, что находится внутри. А что же у нас внутри? Конечно же, любовь, которую в нашей коллекции олицетворяет последний образ. И когда в нашу жизнь приходит любовь, то вся серость, унылость и защита с нас спадает. И мы, наконец-то, именно тогда открываем все наши чувства», — рассказала Ирина Лаптева.

Работа выставки «Зимняя рапсодия» продолжится до конца января 2025 года. Адрес: г. Красногорск, ул. Красная горка, 30.

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