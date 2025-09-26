В усадьбе Знаменское-Губайлово открылась выставка «Две стихии»

сегодня в 06:53

В усадьбе Знаменское-Губайлово состоялось открытие выставки «Две стихии». Экспозицию составили работы заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ, скульптора и графика Олега Закоморного, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Творчество мастера объединяет традиции импрессионизма и русского романтического реализма. Его работы становятся близкими и понятными каждому зрителю.

На выставке «Две стихии» посетители могут увидеть 40 произведений мастера — графику и скульптуру. Главными темами работ являются животный мир и образ женщины. Эти мотивы органично переплетаются с темами детства, создавая особую атмосферу искренности и тепла.

Открытие выставки 23 сентября стало настоящим праздником искусства. Все желающие смогли прикоснуться к миру, в котором красота и мудрость природы звучат в унисон с глубиной человеческой души.

Познакомиться со скульптурами и картинами, раскрывающими уникальный взгляд художника на жизнь, красногорцы и гости округа могут в усадьбе Знаменское-Губайлово до 23 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.