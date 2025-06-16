В усадьбе Плещеево Подольска провели I концерт-спектакль по творчеству Пушкина

В Подольске более 150 зрителей посетили концерт-спектакль, посвященный творчеству Александра Пушкина, в недавно отремонтированной усадьбе Плещеево. В литературно-музыкальную программу вошло прочтение отрывков из редких писем переписки Надежды фон Мекк и Петра Чайковского о влиянии Пушкина на музыку, личные послания поэта к Наталье Гончаровой, а также дневниковые записи его современников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтение каждого письма сопровождалось соответствующими музыкальными номерами — романсами и фрагментами из спектаклей на стихи великого поэта.

Торжественное открытие второго концерта проекта «Музыкальные сезоны в Плещеево» ознаменовалось приветственными словами почетных гостей. Денис фон Мекк, президент Благотворительного фонда Надежды фон Мекк, прочитал лекцию о Пушкине. Выступили правнучка поэта Наталья Павлова и президент Пушкинского общества Галина Сеничева.

Погрузиться в атмосферу пушкинской эпохи зрителям помогли артисты: пианистка и концертмейстер Ирина Красавина, виолончелистка Наталья Генералова, баритон Павел Быков, сопрано Наталия Манулик и меццо-сопрано Марина Киртадзе.

Следующее мероприятие в рамках проекта «Музыкальные сезоны в Плещеево» запланировано на 12 июля. Темой нового концерта станут произведения Клода Дебюсси. Посещение концерта возможно в возрасте 12+.

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