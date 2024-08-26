В усадьбе Мелихово 8 сентября пройдет фестиваль «Таксы Чехова»

В музее-заповеднике «Мелихово» в городском округе Чехов 8 сентября пройдет фестиваль «Таксы Чехова». Он объединит всех любителей этой породы собак, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит в округе ежегодно и в этом году состоится в 18-й раз. Для гостей и участников подготовлена насыщенная программа, включающая спортивные активности, мастер-классы, выступления цирковых артистов, фотосессии, конкурсы талантов и дефиле для собак. Музей также представил специальный приз за костюм в чеховской тематике. На фестивале можно будет приобрести тематические сувениры, связанные с таксами.

Музей-заповедник «Мелихово» выбран площадкой фестиваля, поскольку русский писатель А. Чехов очень любил такс. Здесь жили две таксы, которые писателю подарил издатель журнала «Осколки» Николай Лейкин. В связи с этим в музее расположена скульптурная композиция, посвященная таксам Чехова.

Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация. Подробности о событии можно узнать на сайте музея.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Здесь он прожил семь лет, очень плодотворно писал, возделывал свой сад и обустраивал имение. Сегодня в музее хранится много личных вещей Чехова и его семьи.

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