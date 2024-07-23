В усадьбе Гребнево состоится культурно-просветительский фестиваль

4 августа в усадьбе Гребнево городского округа Щелково с 10:00 до 18:00 состоится культурно-просветительский фестиваль «Один день в русской усадьбе», передает пресс-служба администрации городского округа.

Это совместный проект Русского географического общества и ассоциации владельцев исторических усадеб.

Концепция фестиваля основана на реконструкции усадебной жизни XIX века. На один день гости переносятся в эту атмосферу и оказываются в центре культурного события, наполненного творчеством, музыкой, дворянскими обычаями и традициями.

В программе фестиваля: волонтерский субботник; фотовыставка, посвященная прошлому и настоящему русских усадеб; круглый стол по сохранению культурного наследия; документальные фильмы «Возрожденные усадьбы России» и VR-фильм «Россия. Виртуальное путешествие» от «Русского географического общества»; мастер-класс по игре в крокет; концерт «Музыка в русской усадьбе».

Приглашаем всех провести летний выходной день в атмосфере старинной русской усадьбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.