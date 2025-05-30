В усадьбе Гребнево Щелкова 1 июня отпразднуют день защиты детей

В подмосковной усадьбе Гребнево 1 июня состоится большой детский праздник по случаю Дня защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

С 12:00 до 16:45 пройдет фестиваль детского творчества, в рамках которого лучшие коллективы продемонстрируют свое мастерство.

В 16:45 начнется барабанное шоу «Марс». У гостей будет возможность принять участие в интерактивной программе. А затем посетителей праздника ждет семейная дискотека для детей и взрослых, в рамках которой на сцене выступят авторы хита «Бобр», группа SLAVA SKRIPKA.

Для юных гостей усадьба Гребнево подготовила новые игровые площадки, кроме того, в рамках праздника пройдет открытие фонтана, раздача цветов и воздушных шаров.

Участие в мероприятии бесплатное, предварительная запись не требуется.

Добраться до усадьбы можно на личном или общественном транспорте. От станции метро Щелковская маршрут № 361 до автостанции г. Фрязино, затем маршрут № 43 или № 23 до остановки «Усадьба Гребнево». Либо электричкой с Ярославского вокзала до станции Фрязино пассажирская. Далее маршрут № 43 до остановки «Усадьба Гребнево».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.