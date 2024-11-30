В Тучково покажут балет «Щелкунчик»

Центр культуры и искусств Тучково приглашает всех желающих на сказочный балет «Щелкунчик» 5 декабря в 19.00, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Это, пожалуй, самое узнаваемое произведение Петра Ильича Чайковского, спектакль без которого не обходятся новогодние праздники во всем мире.

Трудно представить, но история создания этой рождественской сказки началась только в 1890 году. В то самое время Чайковский получил заказ от дирекции Императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета композитор избрал сюжет сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сначала он сам письменно изложил сюжет со слов Александра Всеволожского, а затем приступил к совместной работе с Мариусом Петипа. Прошел десяток лет и к постановке «Щелкунчика» вновь стали возвращаться крупные балетмейстеры.

Приходите всей семьей на волшебное выступление, порадуйте себя хорошим настроением и положительными эмоциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.