В церемонии открытия собора Нотр-Дам примут участие представители 40 стран

Церемония открытия собора Нотр-Дам пройдет в субботу в присутствии порядка 40 глав государств и правительств, пишет РИА Новости .

На открытие Нотр-Дама прибудут в числе прочих Дональд Трамп и Принц Уэльский.

В соборе XII века провели масштабные реставрационные работы. Его восстановили спустя 5,5 лет после пожара. Одними из первых, кто посетил обновленный собор, стали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга.

Пожар произошел в парижском Нотр-Даме 15 апреля 2019 года. Он привел к обрушению шпиля и крыши.