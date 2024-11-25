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В центре досуга и культуры округа Коломна отремонтировали зрительный зал

В поселке Пески отремонтировали зрительный зал центра досуга и культуры. С инициативой привести помещение в порядок к главе городского округа Коломна Александру Гречищеву обратились родители воспитанников центра досуга и культуры «Черкизово», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В июле администрация округа заключила контракт на текущий ремонт помещения, а в ноябре большие перемены уже оценили первые зрители.

«Здесь капитально отремонтировали все силовые конструкции сцены, заменили напольное покрытие — уложили специальное, для занятий хореографией. В самом помещении зрительного зала привели в порядок пол, потолок и стены, установили акустические панели и увеличили количество светильников», — рассказал директор структурного подразделения центра досуга и культуры в Песках Юрий Меркулов.

Обновленное помещение представили посетителям накануне Дня матери: в отремонтированном зале прошел праздничный концерт с участие творческих коллективов центра.

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