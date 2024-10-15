В центральной библиотеке Рузского округа прошла игротека «Октагон»

В Рузском округе в центральной библиотеке прошла игротека «Октагон». Такие занятия способствуют развитию логического мышления, усидчивости, внимательности и умения работать в команде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята, собравшиеся на игротеку, были в восторге от разнообразия игр. От классических настольных игр до современных компьютерных развлечений — каждый мог найти что-то по своему вкусу. Но самое главное — все дети провели время весело и с пользой.

Данное мероприятие позволило детям весело провести время, познакомиться с новыми играми, развить навыки общения и взаимодействия.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Культура» и муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.