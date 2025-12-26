В Театре Пушкина отменили все спектакли в день прощания с Алентовой

Театр Пушкина предупредил зрителей об отмене двух спектаклей, которые должны были состояться 29 декабря. Представления «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре» не состоятся в этот день, говорится в официальном Telegram-канале театра .

Зрителям не нужно беспокоиться о возврате средств за купленные билеты. Деньги вернутся на счета покупателей без дополнительных действий с их стороны.

Однако это правило касается только электронных покупок. Те, кто приобретал билеты непосредственно в театральной кассе, должны действовать иначе.

Для возврата денег за билеты, купленные в кассе, необходимо лично обратиться туда. Сделать это можно до 12 января включительно.

29 декабря в Театре Пушкина состоится траурная церемония прощания с актрисой Верой Алентовой, которая внезапно скончалась 25 декабря. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощальной церемонии актера Анатолия Лобоцкого. Актриса почувствовала себя плохо через несколько минут, как увидела гроб с Лобоцким. В больницу ее госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти не смогли.

В материале РИАМО рассказываем о жизненном пути народной артистки Веры Алентовой и причине ее скоропостижной кончины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.