В театре Химок покажут спектакль «Царское село» в понедельник

В театре «Наш дом» в Химках в понедельник пройдет показ исторической драмы «Царское село». В основе постановки — переломные моменты отечественной истории, где вера и безверие, отречение и покаяние становятся судьбоносным выбором героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зрители увидят драматическое повествование о людях, которые оказались в центре исторических потрясений. Спектакль поднимает глубокие вопросы о вере, нравственности и человеческой душе в эпоху перемен. Автором сценария и режиссером выступил иерей Владимир Кузнецов, а актерами — творческий коллектив «Лепта» Храма святых Петра и Февронии Муромских.

Показ пройдет 24 февраля в 19:00 на большой сцене театра «Наш дом» по адресу: ул. Калинина, 2. Вход — свободный.

Спектакль станет важным событием в преддверии Великого поста. В этом году он начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.

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