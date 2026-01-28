В Талдомском округе открыли год 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина

27 января в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина в Талдомском округе состоялось торжественное открытие Года 200-летия со дня рождения писателя. В церемонии приняли участие представители федеральных и региональных культурных организаций, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Торжественное открытие Года 200-летия со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина прошло 27 января в музее писателя — филиале Талдомского историко-литературного музея. В мероприятии участвовали президент Российского книжного союза Сергей Степашин, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, представители Минцифры России, литературные критики, писатели и руководители ведущих библиотек страны.

Сергей Степашин отметил, что Салтыков-Щедрин был человеком большой смелости, который не боялся говорить правду, и объявил о начале Года писателя. Юбилейные мероприятия стартовали в усадьбе Спас-Угол — месте рождения и детства Салтыкова-Щедрина.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул, что программа празднования охватит весь регион: музеи, театры, дома культуры, школы, библиотеки и парки. В течение года в Подмосковье пройдут фестивали, литературные чтения, научные конференции, музыкальные вечера, кинопоказы и мастер-классы, посвященные творчеству писателя.

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» уже проходит XVI Международный конкурс чтецов с участием произведений Салтыкова-Щедрина. В апреле в селе Спас-Угол состоятся Шестые Щедринские чтения, а в августе — фестиваль «Спас в Спасе» с творческими встречами, концертами и пленэром. В библиотеках и домах культуры региона также запланированы лекции, литературные гостиные, спектакли и другие тематические события.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.