В Талдомском детсаду проходит конкурс «Самая креативная елка — 2025»
Фото - © Пресс-служба Талдомского г.о.
В Талдомском детсаду «Непоседы» проходит конкурс «Самая креативная елка — 2025», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Цель конкурса развитие творческого потенциала и художественной деятельности детей. Все семьи дружно взялись за решение поставленной задачи.
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