Цель конкурса развитие творческого потенциала и художественной деятельности детей. Все семьи дружно взялись за решение поставленной задачи.

Нет границ для буйства фантазий и творчества маленьких умельцев, их родителей и воспитателей. Сколько радости испытали дети от совместного творчества.Все старались проявить нестандартность в творческом порыве, сплоченность при совместном труде. Дети и родители проявили творчество, фантазию и мастерство.

Поделки поражали своей неповторимостью и яркостью. Разнообразен был и материал, который использовали для поделок изобретательные родители. Все новогодние красавицы сказочно обворожительны и красивы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.