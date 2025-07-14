В Талдоме прошел литературно-фольклорный праздник «Сенокос в Дубровках»

12 июля на территории дома-музея С. А. Клычкова состоялся литературно-фольклорный праздник «Сенокос в Дубровках». Уже много лет он является главным событием июля и давно стал культурным брендом Талдомского округа. В этом году праздник посетили члены семей участников СВО и представители «Активного долголетия» Одинцовского г. о., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник запомнился яркими народными костюмами, девушками в цветочных венках, обрядами и играми, песнями и хороводами, которые подготовили для гостей праздника коллектив ансамбля народной музыки «Дмитровские рожечники» и сотрудники учреждений культуры округа и, конечно же, угощением из малины.

Территорию украсили сувениры Талдомских и Дубненских мастериц, тематические фотозоны и нарядные столы гастрономического фестиваля «Под вечер сбирая малину». Вкуснейшая выпечка, десерты, напитки и основные блюда с использованием малины — одна из самых популярных площадок, организованных методическим центром культуры. Гостей приветствовали глава округа Ю. В. Крупенин и председатель совета депутатов М. И. Аникеев.

Несмотря на сильную жару, праздник получился многолюдным и атмосферным.

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