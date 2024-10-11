В Ступине стартует сезон концертов живой музыки 19 октября

19 октября на сцене молодежного центра выступят и опытные, давно полюбившиеся зрителю группы и исполнители, а также молодые, ожидающие своего дебюта музыканты, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

Творчество зрителям подарят Castaway Angeles, Ткани, Alaska 24, Роман Мечетин, Дмитрий Конрад, Точки и другие музыкальные коллективы.

«Главными условиями посещения концертов являются хорошее настроение и адекватное поведение!» — отмечают организаторы концерта.

По словам организаторов, сезон подобных рок-концертов на улице завершен в рамках проекта «Уличные музыканты». Теперь зрители смогут увидеть знакомые и новые коллективы в молодежном центре. Информация о концертах будет анонсироваться в группе молодежного центра.

Молодежный центр расположен по адресу: г. Ступино, улица Службина, дом 8.

Начало концерта в 18:00 (18+).

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