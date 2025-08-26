В Ступине прошла XVIII международная выставка стендового моделирования

В Ступинском историко-краеведческом музее состоялась традиционная международная выставка-конкурс стендовых моделей и миниатюр. Это уже 18 выставка, организованная клубом историко-технического стендового моделизма «Патриот», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отметили организаторы мероприятия, за прошедшие годы локальный конкурс вырос до международных масштабов.

«Участники съезжаются из разных городов, регионов и стран. Например, наши завсегдатаи из Беларуси. Ежегодно на выставке можно увидеть сотни моделей военной техники, также мы организуем презентации и мастер-классы», — поделился представитель клуба «Патриот».

В выставке приняло участие 259 человек. Конкурс был разделен на 4 возрастные и квалификационные категории: «Дети и подростки», «Юниоры», «Взрослые» и «Мастер».

«Всегда считалось, что у нас выставка военной техники, но в этом году заявлено много гражданских автомобилей и техники», — поделился член оргкомитета выставки стендовых моделей и росписи миниатюр Илья Котин.

В честь Года защитника Отечества и юбилея Великой Победы была создана отдельная категория S-1, где участники могли подать работы в любых жанрах, посвященные памятной дате.

Среди работ взрослых участников особое внимание было уделено диорамам, виньеткам и военно-исторической миниатюре.

«Завораживает выверенность деталей. Сразу видно часы долгой, кропотливой работы», — сказал гость выставки Тимофей Александров.

Следующая выставка состоится 22 февраля в Центральном Офицерском Клубе Воздушно-Космических Сил в рамках открытия московской площадки клуба ИТСМ «Патриот».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.