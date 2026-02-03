В Ступине пройдет фестиваль оркестров русских народных инструментов с 27 февраля

С 27 февраля по 1 марта во Дворце культуры Ступино состоится V открытый фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «Ступино Фолк Фест», приуроченный к 50-летию оркестра «Мелодии России», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Ступино Фолк Фест» объединит на одной сцене профессиональные оркестры и исполнителей русских народных инструментов из разных регионов России. В программе — исполнение классических и современных произведений, а также выступления как известных, так и молодых авторов.

В этом году в фестивале примут участие оркестр «Мелодии России» Ступинской филармонии, дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, а также Государственный академический орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

Инициатором фестиваля выступил заслуженный артист Московской области, художественный руководитель оркестра «Мелодии России» Алексей Сысоев. Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.