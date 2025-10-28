В Ступине подвели итоги уборочной кампании и наградили лучших тружеников села

В Малом зале ступинского Дворца культуры чествовали тружеников села.

С праздником ступинских аграриев поздравили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова, депутат Мособлдумы Андрей Голубев и председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев.

«От имени главы округа Сергея Мужальских и себя лично поздравляю с профессиональным праздником! Наша страна за последние годы стала одним из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. Наш агропромышленный комплекс активно развивается благодаря вашему профессионализму. Спасибо за труд. Желаю вам и вашим семьям здоровья и всего самого лучшего», — сказал Александр Сухачев.

Порядка 50 лучшим специалистам отрасли вручены награды различного уровня.

В округе сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность — традиционно ведущие отрасли.

В течение 2025 года Ступино устойчиво занимает II место в Московской области по суточному валовому надою молока, который составляет порядка 152 т. Собрано более 32 тыс.т зерна, восьми тыс.т картофеля и почти пяти тыс.т овощей. Производство ягод Центра садоводства составило 33,3 т, яблок — 37 т. Предприятиям предстоит уборка 2393,86 га кукурузы на зерно.

Праздничный концерт подготовили творческие коллективы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.