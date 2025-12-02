В Ступине открыли зимний сезон в парке Островского 1 декабря

Зимний сезон стартовал 1 декабря в парке культуры и отдыха имени Николая Островского в городском округе Ступино. Глава округа Сергей Мужальских поздравил жителей и гостей с началом зимы и рассказал о праздничных мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие зимнего сезона в парке Островского сопровождалось театрализованным представлением и зажжением первой елки округа. На мероприятии глава округа Сергей Мужальских отметил, что в этом году в парке установили новую искусственную ель, обновили иллюминацию и традиционно открыли бесплатный каток с прокатом коньков.

В парке начала работу резиденция Деда Мороза, где дети встретили зимнего волшебника и его помощников. Для юных гостей организованы творческие, образовательные и развлекательные мероприятия, включая написание писем с пожеланиями и фотосессии с Дедом Морозом.

Гости праздника посетили тематические фотозоны, праздничную ярмарку, попробовали чай из самовара и приняли участие в интерактивном шоу. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в округе запланировано более 300 новогодних и рождественских мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.