В Ступине открылась выставка «Образы Отеческой земли»

С открытием выставки Петра Мусатова поздравил Дмитрий Шалыгин, директор Ступинского историко-краеведческого музея, а также коллеги, друзья и близкие.

Выставка предоставила ступинцам возможность погрузиться в мир вдохновенных пейзажей, созданных талантливым художником, чья жизнь неразрывно связана с красотой подмосковной земли.

«Здесь представлены работы разных годов. В них я отразил состояние своей души и того, что есть в природе. Думаю, мне это удалось. Это моя юбилейная выставка. Давно не выставлялся в одиночку. В этот раз собрал работы, которые мне понравились. Считаю, что живопись воспитывает молодежь. Когда человек смотрит на картину, он впитывает в себя энергию, которую художник вкладывает в картину. Людям, особенно детям, это нравится, и они сами хотят стать художниками», — рассказал Петр Мусатов.

В работах автора видно влияние любимых им мастеров живописи — Константина Коровина и Исаака Левитана, что не мешает ему демонстрировать собственный стиль. Картины Петра Мусатова наполнены внутренним светом и объемом. Как признается автор, секрет — в технике мазков и желании передать природу натуральнее.

«Не могу выбрать самую значимую или любимую картину на выставке, но обратите внимание на сирень. Люблю эти цветы с детства и рисую с малых лет. Думаю, мне удалось передать красоту сирени. Смотришь на картину, и кажется, что в воздухе появляется легкий аромат цветов», — поделился автор.

Посетители экспозиции отметили игру света и тени на картинах мастера, их легкость и натуралистичность:

«Мне очень понравились „Ландыши“, они будто светятся. Нежная и светлая картина. Еще понравился натюрморт с пионами, цветы выглядят бархатистыми, объемными и тяжелыми, кажется, что к ним можно прикоснуться», — сказала посетительница выставки Анастасия Егорова.

С творческим подарком выступила солистка Ступинской филармонии Оксана Лаврова-Галицына, исполнив трогающие за душу композиции. С особым теплом зрители встретили песню «Миллион алых роз».

Выставка продлится до 9 августа. 0+

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