В Ступине открылась экспозиция Татьяны Шикаловой

В выставочном зале представлено более 40 произведений, выполненных в техниках акварели, гуаши и живописи. Каждая работа, по замыслу автора, является своеобразной страницей личного дневника, отражающей размышления о пережитом, увиденном и прочувствованном за долгие годы творческой жизни.

Основу экспозиции составляют графические листы, однако центральное место в выставке занимает не техника исполнения, а глубокое содержание. Художница предлагает зрителю погрузиться в мир образов, накопленных за десятилетия: лирические подмосковные пейзажи, знакомые дороги, изменчивое небо родного края, а также яркие впечатления от путешествий.

Как отмечают организаторы, выставка «О времени и о себе» представляет собой искренний и неспешный монолог мастера, приглашение к долгому и доброму разговору о самом важном. На одних полотнах запечатлена тихая нежность родных мест, на других — живые эмоции от поездок.

Экспозиция дарит зрителям редкую возможность остановиться, выпасть из повседневной суеты и насладиться созерцанием. В залах царит атмосфера гармонии, где главенствуют краски, свет и взгляд человека, умеющего замечать прекрасное в обыденном.

Выставка продлится до 28 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.