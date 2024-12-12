В Ступине 26 декабря откроется выставка «Промышленная елка»

26 декабря в ступинской художественной галерее «Ника» открывается выставка «Промышленная елка». Уникальный проект покажет все многообразие продукции, производимой на предприятиях округа, продемонстрирует инновационные подходы к созданию главного атрибута Нового года — новогодней елки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проект, который реализуется в Ступинском музее уже во второй раз, переплетает традиции любимого праздника с креативным подходом и продукцией местной промышленности. Экспозиция включает макеты необычных елок, созданных из различных материалов: от металлических конструкций до деталей техники, от бытовой химии до тротуарной плитки», — рассказывают сотрудники музея.

По словам организаторов выставки, каждая работа демонстрирует не только фантазию авторов, но и возможности и достижения местного производства.

Посетить выставку можно до 11 января по адресу: г. Ступино, ул. Бахарева 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.