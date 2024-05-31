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В столичном музее-заповеднике «Царицино» организуют выставку к его 40-летию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичному музею-заповеднику «Царицыно» исполняется 40 лет. Там 10 июня откроется тематическая выставка «Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника „Царицыно“», сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Собянина, сейчас в «Царицыне» находится более 61 тыс. произведений. На территории музея проводятся выставки, фестивали, органные концерты, благотворительные проекты. Градоначальник добавил, что в «Царицыне» также есть памятники археологии.

«Жемчужина „Царицына“ — архитектурный ансамбль, который строился как резиденция императрицы Екатерины II», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках выставки в «Царицыне», которая пройдет 10 июня, посетителям расскажут историю музея от лица его действующих и прошлых работников.