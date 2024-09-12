В Солнечногорске запланирован праздник искусства «Живописный парк» 14 сентября
Фото - © Выставка живописи в городском парке Солнечногорска/Администрация г.о. Солнечногорск
Жителей и гостей Солнечногорска приглашают в городской парк культуры и отдыха на общеобластное мероприятие «Живописный парк». На празднике искусства каждый сможет прикоснуться к миру живописи, найти вдохновение и реализовать творческие способности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Обширная программа включает пленэр под открытым небом, выставки художников, мастеров и фотографов, конкурс рисунков, игровую программу для детей и многое другое. Приходите на это незабываемое, яркое событие всей семьей», — пригласила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Для слушателей выступит с концертом «Симфонии осени» оркестр Солнечногорской детской школы искусств и солисты округа.
Ценители моды по достоинству оценят показ-дефиле «Яркая осень» от участниц клуба «Активного долголетия».
На празднике подведут итоги общественного огорода и второго сезона проекта солнечногорских художников «По дороге к озеру».
События начнутся с 11:00 на площадке за памятником М. Ю. Лермонтову.
Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
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