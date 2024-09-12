В Солнечногорске запланирован праздник искусства «Живописный парк» 14 сентября

сегодня в 12:03

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают в городской парк культуры и отдыха на общеобластное мероприятие «Живописный парк». На празднике искусства каждый сможет прикоснуться к миру живописи, найти вдохновение и реализовать творческие способности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Обширная программа включает пленэр под открытым небом, выставки художников, мастеров и фотографов, конкурс рисунков, игровую программу для детей и многое другое. Приходите на это незабываемое, яркое событие всей семьей», — пригласила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для слушателей выступит с концертом «Симфонии осени» оркестр Солнечногорской детской школы искусств и солисты округа.

Ценители моды по достоинству оценят показ-дефиле «Яркая осень» от участниц клуба «Активного долголетия».

На празднике подведут итоги общественного огорода и второго сезона проекта солнечногорских художников «По дороге к озеру».

События начнутся с 11:00 на площадке за памятником М. Ю. Лермонтову.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.