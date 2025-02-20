В Солнечногорске состоится последняя зимняя вечеринка на льду 26 февраля

В среду, 26 февраля, в 18:00 на главном катке Солнечногорска на набережной озера Сенеж пройдет последняя в зимнем сезоне вечеринка на льду «Подкат засчитан», сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей будут ожидать яркие конкурсы и увлекательные игры. Для самых активных участников подготовят подарки и призы от спонсоров. Согреться можно будет в бесплатном чайном баре с разнообразным ассортиментом вкусов.

«Приглашаем повеселиться вместе с нами на последней ICE-вечеринке этого зимнего сезона. Это отличная возможность завести новые знакомства, весело провести время и зарядиться позитивом», — рассказал директор Молодёжного центра «Подсолнух» Владимир Царев.

Вход свободный. Событие состоится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Кроме того, в это воскресенье, 23 февраля, в парке Солнечногорска пройдет масштабное общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить».

Следить за анонсами культурных событий округа и Подмосковья можно на сайте welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.