В Солнечногорске состоится новогоднее театрализованное шоу 24 декабря

24 декабря в Доме культуры «Выстрел» г. о. Солнечногорск состоится праздничное шоу с участием артистов округа, ярких танцевальных команд и приглашенных гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также все желающие смогут исполнить новогодние частушки под аккомпанемент баяна и посетить ярмарку с изделиями от разных мастеров и участников клуба «Активное долголетие». Вход на шоу свободный.

«Мероприятие станет ярким событием в преддверии наступающего 2025 года. Это отличная возможность весело провести время в кругу семьи и друзей, получить заряд энергии на весь год и массу незабываемых впечатлений», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Начало представления в 18:00. Для посетителей доступна праздничная фотозона и различные костюмы. Организаторы советуют приходить заранее, чтобы успеть сделать новогодние фотографии на память.

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