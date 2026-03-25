сегодня в 15:49

В Солнечногорске провели вечер в стиле немого кино к Дню культуры

Торжественный прием к Дню работника культуры России прошел 24 марта в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. На мероприятии чествовали руководителей и сотрудников учреждений культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный вечер оформили в стиле эпохи немого кино. Организаторы провели параллель между ранним кинематографом и современными работниками культуры, которые часто остаются «за кадром», но ежедневно развивают и продвигают культурную жизнь округа. Атмосферу 1920-х годов создали световые решения, немые киновставки, тематический дресс-код и выступления творческих коллективов.

С профессиональным праздником собравшихся поздравили заместитель главы округа Максим Барков и председатель совета депутатов Марина Веремеенко. В ходе церемонии награждения они отметили художественных руководителей и преподавателей, концертмейстеров и библиотекарей, бухгалтеров и документоведов за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.

«Наше искусство вечно. В нем отражается наша история, мировосприятие, духовный код нации. Благодаря работникам культуры передается все лучшее, что создано и продолжает создаваться нашим многонациональным народом», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

На вечере также подчеркнули роль работников сферы в сохранении традиционных ценностей, воспитании молодежи и укреплении патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.