В Солнечногорске прошла презентация сборника стихотворений местного писателя

В Центральной детской библиотеке имени Б. Васильева состоялась презентация новой книги «СТИХиЯ» поэта и писателя Вячеслава Барзенкова. На мероприятии собрались почитатели творчества автора и любители поэзии, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

Вячеслав Барзенков, помимо писательства, известен в Солнечногорске как активный участник культурной жизни города. На презентации он поделился с гостями содержанием своей новой книги, личными историями, связанными с его творчеством, и ответил на вопросы читателей.

«Я всю жизнь мечтал стать писателем. Меня вдохновляют моя семья, друзья и коллеги по перу. Этот сборник стихотворений о любви к Родине, о доброте, справедливости и истории. Хочется внести свою частичку в изменение мира к лучшему», — отметил Вячеслав Барзенков.

Кроме того, мероприятие сопровождалось концертной программой от вокалистов школы искусства вокала «Гармония» под руководством заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР Николая Бабия.

«Презентация книги Вячеслава — это не просто литературное событие, а важный шаг к укреплению культурных связей в нашем городе. Искусство объединяет людей, а литература позволяет нам глубже понять друг друга. Надеюсь, что этот сборник затронет наших жителей и напомнит о важности патриотизма, семьи и дружбы», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Помимо собственных книг, Вячеслава печатали в сборниках стихотворений с различными направлениями и приглашали на радио. В ближайших планах автора — написание сказок для детей, прозы и истории о героях Солнечногорска и их подвигах в военное время.

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