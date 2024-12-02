В Солнечногорске празднично встретили начало зимы

Одним из главных событий стало открытие центрального катка. Он покрыт искусственным льдом, как на ВДНХ или в Парке Горького, и не растает даже при температуре +10 градусов. Весь сезон будет работать бесплатный прокат. В честь запуска выступили профессиональная труппа фигуристов La Skadi со световым ледовым шоу и участники первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». А бронзовый призер молодежной хоккейной лиги Ростислав Ульянкин провел мастер-класс.

В теплой раздевалке заработала «ДоброПочта» — каждый мог написать теплые слова бойцам на передовой или кому-нибудь на катке. Все послания доставляли волонтеры. Здесь же развернулась зона «История дружбы» в помощь поиска друзей по интересам.

В резиденции Деда Мороза детей встречали главный волшебник зимы вместе со Снегурочкой. Ребята читали им стих, получали сладости и писали новогодние пожелания. После шествия с анимационными героями и концерта в парке торжественно зажгли иллюминацию на елке. А завершила вечер интерактивная программа «Выходить гулять» с играми и хороводами.

«Отдельная благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку этого проекта. Благодаря его вниманию к развитию городской среды мы делаем зиму в Солнечногорске еще ярче», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С афишей «Зимы в Подмосковье» жители и гости могут ознакомиться на портале welcome.mosreg.ru и в приложении «Мое Подмосковье».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.