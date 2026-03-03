В Солнечногорске Подмосковья откроют выставку о женщинах Серебряного века

Выставка «Знакомые Незнакомки» откроется 8 марта в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока в горокруге Солнечногорск. Экспозиция в Главном доме усадьбы Шахматово будет посвящена известным актрисам Серебряного века, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представят портреты актрис, их воспоминания о театральной карьере, а также подлинные предметы, принадлежавшие Л. Андреевой-Дельмас. Александр Блок был знаком с творчеством многих актрис, посвящал им стихи и дарил произведения со своим автографом.

В день открытия для гостей усадьбы Шахматово пройдет авторская интерактивная экскурсия Натальи Коваленко «Бал бумажных дам». Во время прогулки по усадьбе посетителям расскажут о музах поэта и о произведениях, которые он посвятил этим женщинам.

В усадьбе Тараканово представят продолжение проекта о женщинах Серебряного века. Экспозиция будет посвящена художницам и литераторам, чьи работы были популярны в начале ХХ века. Несмотря на то что о многих писательницах и поэтессах сохранилось мало биографических сведений, выставка раскроет их вклад в русскую литературу и искусство.

Проект продлится до 12 апреля 2026 года. Возрастное ограничение 0+. Для женщин экскурсия будет бесплатной, требуется предварительная запись по телефону +7 (965) 252-83-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.