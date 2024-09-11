В Солнечногорске 15 сентября юбилейный сезон откроет театр «Галатея»

В сентябре «Галатея» открывает юбилейный 25-й театральный сезон в Солнечногорске. Зрители увидят премьеры спектаклей для всех возрастов и смогут прикоснуться к закулисью в новой театральной студии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Труппа театра «Галатея» вернулась из отпуска отдохнувший и полной сил к новому юбилейному 25-му сезону. Год обещает быть очень насыщенным: четыре премьеры — для малышей, детишек постарше, подростков и взрослых, новые лица — режиссеры, актеры, открытие театральной студии, создание фирменного мерча, розыгрыш билетов и, конечно же, празднование 25-летия театра», — поделилась планами художественный руководитель «Галатеи» Наталья Пименова.

Осенью первый взрослый спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» состоится в воскресенье, 15 сентября, на камерной сцене ГЦНТиД «Лепсе» в Солнечногорске. Режиссер — Наталья Пименова. Трагикомедия по пьесе Михаила Хейфеца начнется в 19:30. Продолжительность — 2 часа. Возрастное ограничение: 16+.

«Наш муниципальный театр «Галатея» — гордость Солнечногорска. Он был создан невероятно талантливыми молодыми артистами во главе с режиссером Натальей Пименовой. За годы творческой работы труппа всегда радовала зрителей разнообразием репертуара, профессиональной актерской игрой, уникальным сценическим оформлением. На спектакли с удовольствием приходят не только жители округа, но и зрители из других городов. Нередко в зале можно встретить почетных именитых гостей. На премьере спектакля «А зори здесь тихие» лично присутствовал автор повести Борис Васильев», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Свою жизнь «Галатея» начала в 2000 году как молодежный театр. Благодаря плодотворной работе и любви публики в 2009 году стала муниципальным бюджетным учреждением культуры. Ее труппа выступает на своей постоянной сцене в Городском центре народного творчества и досуга «Лепсе».

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