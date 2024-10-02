В словаре «ОК» рассказали, как закатывать губу и почему колбаса деловая

Соцсеть «Одноклассники» в сотрудничестве с «Культура.РФ» представила онлайн-словарь диалектизмов, который стал продолжением совместного проекта «Русским языком говорю», сообщили в пресс-службе сервиса.

Доступный на портале «Культура.РФ» словарь включает свыше 200 диалектизмов, таких как «тремпель», «сикарашка», «гаманок», фразы, которые часто используются в определенных регионах страны и в основном неизвестны за их пределами. Диалектизмы собрали благодаря активности пользователей: к публикации в «ОК» было оставлено более 3 тысяч комментариев.

Перед запуском словаря аналитики социальной сети провели исследование по выявлению наиболее популярных диалектизмов среди пользователей «ОК» по всей стране. Эксперты проанализировали использование слов и фраз, начиная с начала 2024 года.

В группе «Культура.РФ» на платформе «ОК» также представлены материалы проекта «Азбука народной мудрости», где собраны известные фразеологизмы. Пользователи могут узнать, как правильно закатывать губу, почему колбаса деловая и зачем вязать лыко. Кроме того, в группе представлены ссылки на лекции по русскому языку и литературе, в том числе видеоматериалы о неологизмах Серебряного века и о Пушкине как отце русского языка.

6 июня 2024 года «ОК» и «Культура.РФ» анонсировали запуск проекта «Русским языком говорю», в рамках которого был объявлен сбор диалектизмов и проведены прямые эфиры с участием экспертов. Среди обсуждаемых тем были происхождение и история русского языка, развенчание мифов и многое другое. Эксперты Максим Кронгауз и Иван Шипнигов обсудили влияние языка соцсетей на повседневный и литературный язык, а также перспективы русского языка через столетие. Модератором беседы выступила Яна Музыка. Записи эфиров доступны в официальной группе «Культуры.РФ» в «ОК».