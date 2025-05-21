В сквере Славы в центре Можайска установлены таблички с QR-кодами

В сквере Славы в центре Можайска по инициативе жителей установлены таблички с QR-кодами, сообщили в пресс-службе.

Благодаря табличкам, оформленным в едином современном стиле, жители и гости города могут узнать об его истории, ратных подвигах и тех объектах наследия, которые расположены в парке.

С инициативой установки такой удобной навигации по парку к депутату Совета депутатов Можайского округа, руководителю местного отделения «Союза женщин России» и предпринимателю Елене Прокутиной обратились неравнодушные жители, сотрудники Дома детского творчества Владимир Спайков и Ольга Козлова.

«Ко мне обратились инициативные жители: они бывали в других парках региона и оценили удобную навигацию с помощью таких табличек. Предложение установить их у нас поддержал глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Педагоги Дома детского творчества сами подготовили материалы по истории нашего города, и мы вместе выполнили эту работу. Я считаю, это очень правильно — в год празднования 80-летия Победы такие инициативы особенны ценны: каждый должен знать героическую историю нашего города», — рассказала Елена Владимировна.

Оценить навигацию жители смогли уже в майские праздники во время памятных мероприятий. Спонсорскую помощь в ее оборудовании оказала Елена Прокутина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.