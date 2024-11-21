В школе № 10 Павловского Посада проходят «Яркие каникулы»

В Павловском Посаде в школе № 10 им. В. Ф. Быковского, в рамках проекта «Яркие каникулы», ученики весело и с пользой проводят время в Школе волшебства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В первый день «обучения» волшебная шляпа помогла распределить ребят по отрядам, где они выбрали свои символы- волшебные помощники! У первого отряда это стали летучие мыши, а у второго — колбы с волшебным зельем.

Затем ребята отправились на свои первые уроки: Астрологию, Зельеварение, Тайные заклинания и узнали секреты применения магии вне школы.

Следующий день в школе волшебства начался с веселой разминки. Ребята научились показывать фокусы, как настоящие волшебники, попробовали создать волшебство из бытовых предметов и создали машину времени не магической технологии. На занятиях по травологии посадили волшебный цветок — гудящий нарцисс.

По окончании Школы волшебства на память все получили подарки и сертификаты магов и волшебников.

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