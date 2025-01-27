В школе № 4 Раменского прошло мероприятие в честь Дня снятия блокады Ленинграда

27 января — это особенная дата в истории нашей страны. В этот день произошло полное снятие блокады Ленинграда. Это случилось ровно 81 год назад. Блокада длилась 872 дня, и она стала символом стойкости и героизма народа, его преданности своей стране и высочайшей силы воли в момент испытаний. В понедельник в Раменской школе № 4 прошло памятное мероприятие, куда были приглашены ветераны блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ленинградцы проявили стойкость и выдержку, несмотря на то что им пришлось пережить ужасы голода, холода и постоянной опасности. Они внесли огромный вклад в предстоящее наступление. И их труд, и их борьба были неотъемлемой частью общей Победы в Великой Отечественной войне.

Среди почетных гостей: участник Великой Отечественной Войны Нина Барышникова, награждена медалью «За оборону Ленинграда», а также блокадники Галина и Людмила Степановы, Тамара Агапова, Людмила Афонюшкина, Любовь Николаева, Валентина Сивакова и Людмила Кусакина.

В настоящий момент в Раменском округе проживает 13 человек, которые стали свидетелями тех тяжелых лет.

«Мы скорбим о каждой невинной жертве тех страшных дней. Но вместе с этим мы передаем из поколения в поколение светлую память о подвиге людей, которые, не жалея себя, противостояли врагу», — сказал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

В сердцах современного поколения должна оставаться благодарность бойцам Ленинградского фронта, рабочим, женщинам, детям и всем, кто жил и сражался в осаждённом городе. Их стойкость в борьбе с тяжелыми условиями жизни представляет собой урок мужества для потомков.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.