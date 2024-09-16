В школе № 3 Наро-Фоминска открылся школьный музей

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13 сентября произошло торжественное открытие школьного музея в Наро-Фоминской школе № 3 им. Героя Советского Союза Д. Д. Погодина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьный музей — это хранитель исторической памяти о героях-земляках, возвращение в прошлое, новое понимание былого, своих корней и ощущение себя в истории. Открывая музей, мы тем самым, воспитываем патриотизм в подрастающем поколении.

Гостем музея стала член международной организации ветеранов Испании Калиненко Лариса Никандровна.

С важными словами в честь этого события ко всем присутствующим обратились начальник отдела воспитания и дополнительного образования Виноградова Светлана Владимировна, начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Наро-Фоминского городского округа Ситников Иван, член Международной организации ветеранов Испании Калиненко Лариса Никандовна, директор школы Горбунова Эвелина Юрьевна.

Ознакомительную экскурсию по музею для гостей провел ученик школы — призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Юный экскурсовод» — Даниил Масенков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.