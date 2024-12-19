В школе Истры прошло новогоднее познавательное занятие «Классная елка»

Культура

Фото - © Татьяна Прокофьева

Участники регионального проекта социальной активности детей старшего дошкольного возраста  «Орлята-дошколята» провели занятие «Классная елка» трека «Орленок-мастер» в школе № 2 города Истра, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время занятия ребята познакомились с историей празднования Нового года в России, а также украсили  «живую» и бумажную елку с помощью математической смекалки.

Совместно с родителями дети приняли участие в празднике, водили хороводы, пели новогодние песни, вспомнили правила настоящих друзей.

Не обошлось, конечно, без участия сказочных персонажей.

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