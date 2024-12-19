В школе Истры прошло новогоднее познавательное занятие «Классная елка»

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Во время занятия ребята познакомились с историей празднования Нового года в России, а также украсили «живую» и бумажную елку с помощью математической смекалки.

Совместно с родителями дети приняли участие в празднике, водили хороводы, пели новогодние песни, вспомнили правила настоящих друзей.

Не обошлось, конечно, без участия сказочных персонажей.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» тематические праздничные мероприятия проходят во всех образовательных организациях округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.