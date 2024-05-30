Фестиваль существует с 2015 года, в следующем году он отметит 10-летний юбилей. Сначала в нем участвовали педагоги-композиторы округа, но постепенно географический охват стал расширяться — яркий и самобытный формат привлек к себе внимание преподавателей соседних городских округов Жуковский, Котельники и Раменское.

«В этом году в фестивале приняли участие 9 композиторов и более 30 участников из семи детских музыкальных школ и детских школ искусств округа городского округа Люберцы, это — ДШИ № 1, № 2, № 3, № 4, „Гармония“, им. Л. И. Ковлера и Жуковская ДШИ № 1. Учащиеся исполняли авторские разножанровые произведения своих преподавателей. Выступления каждого из участников фестиваля поражали искренностью, артистизмом, виртуозным владением инструментом, что, конечно, вызвало теплый и радостный прием, глубокую эмоциональную поддержку зрителей», — отметил Волков.

Он уточнил, что на фестивале прозвучали произведения для фортепиано, гитары, флейты, саксофона, сочинения для хора, вокально-хоровых ансамблей, сольные вокальные произведения, а также для ансамбля духовых инструментов.

Среди авторов-преподавателей, которые приняли участие в фестивале, педагоги с большим стажем работы, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, члены Союза композиторов. Все участники были награждены дипломами, композиторы — благодарностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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