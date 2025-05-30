В «Школе безопасности» в Ступино более 250 школьников прошли испытания

В городском округе Ступино завершился традиционный муниципальный слет «Школа безопасности», который на протяжении 30 лет ежегодно собирает школьников в лесном массиве Соколовой Пустыни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году более 250 учеников приняло участие в двухдневных испытаниях, направленных на проверку навыков выживания, физической подготовки и командной работы.

«Программа включала в себя пожарную эстафету, силовые упражнения, творческий конкурс, а также контрольно-туристический „Маршрут выживания“. Команды проверили знания в топографии и картографии, умении вязать узлы, оказывать медицинскую помощь, проходить полосу препятствий и многом другом», — рассказала директор Дома детского творчества города Ступино Наталья Бокова

В первый день участникам предстояло пройти «Маршрут выживания», включавший переправу по туристическим тропам с использованием специального оборудования, спуски и подъемы, азимутальный ход. Вечером состоялись состязания по туристическим навыкам: за 5 минут команды должны были сложить поленницу, нарубить дрова, распилить доски, собрать лестницу и подняться по ней, а также собрать и установить флагшток. Важное место в конкурсной программе заняли житейские навыки: чистка овощей, пришивание пуговиц, подборка болтов и гаек по диаметру и другие бытовые задачи.

Во второй день участников ждала полоса препятствий и конкурс по демонстрации пожарных навыков. Трое членов команды надевали боевой комплект, разматывали пожарные рукава и присоединяли их к пожарной машине, чтобы потушить «условный» пожар. Завершился слет конкурсом по вязанию узлов.

По итогам состязаний I место заняла Большеалексеевская школа, второе — детский экологический центр «Островок», третье — школа № 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.