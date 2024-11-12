В Шатуре прошел фестиваль стилизованного народного танца «России яркие узоры»

Уже в четвертый раз Шатура принимает хореографические коллективы из разных уголков Подмосковья, а также Владимирской области. Здесь, на сцене спортивно-культурного центра «Рошаль», они соревнуются в искусстве народного и стилизованного танца. Организатор фестиваля «России яркие узоры» — шатурский Дом культуры имени Нариманова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы давно вынашивали эту идею. Хотели создать что-то такое, что способствовало бы развитию народного направления. В нашем ДК родился ансамбль „Раздолье“, и мы придумали такой фестиваль. Мы хотели, чтобы наши дети видели, как прекрасен и разнообразен народный танец», — рассказала организатор фестиваля, директор ЦДК им. Нариманова Елена Хатакова.

Танцоры шатурского дома культуры тоже выступили на конкурсе. В коллективе «Раздолье» занимаются девчонки и мальчишки от 7 до 17 лет. На фестивале они представили 4 танцевальных номера. В их репертуаре есть и шуточные танцы и серьезные — на военно-патриотическую тематику.

«От выступлений ждем море эмоций, позитива. Плюс к тому — это большой опыт. Посмотрим на других, может, и себе что-то в копилочку возьмем. Ну и дети пообщаются между собой. Ведь мы соперники на сцене, а в жизни нужно дружить», — поделился один из руководителей хореографического коллектива «Раздолье» Иван Саютин.

Всего на сцене выступили 19 коллективов и в общей сложности более 400 участников. Колоритные костюмы и задор исполнителей делали каждый номер уникальным. На сцене выступили танцоры разных возрастов и стилей: от классических народных танцев до современных стилизованных постановок.

По решению жюри лучшим в этом году стал хореографический ансамбль «Иван да Марья» из города Жуковский. Коллектив получил Гран-при фестиваля.

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