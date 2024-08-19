Керамика, одежда, игрушки, посуда — все выполнено с душой и творческим подходом. Сергей Крылов из Орехово-Зуева получает неплохую прибыль от малобюджетных инвестиций. Мужчина делает настольные лампы. Исходный материал старые шестеренки, запчасти от машин и дерево. На выходе — настоящее произведение искусства.

«Это вторая жизнь каких-то вещей, деталей, кто-то это просто в утиль сдает, на металлолом, на переплавку, а это вполне может быть у кого-то дома, вещь же неповторимая», — рассказал участник фестиваля Сергей Крылов.

На фестивале представлен товар штучный. Искусство не терпит ни конвейера, ни суеты. Причем, ремесленники охотно делились секретами своего мастерства с посетителями ярмарки. Любой желающий мог узнать все тонкости работы на гончарном круге или, например, научиться уникальной технике плетения домашних ковров. На сцене фестиваля выступили фолк-группы. Они бережно сохраняют культурное и историческое наследие России в своих песнях.

Вкусная часть фестиваля — дегустация фермерской продукции. Мед, квас, разносолы и, конечно же, сыры. Супруги Черкашины семь лет назад перебрались из столицы в Подмосковье. Завели коров, освоили процесс сыроварения. И теперь делают гауду, том, маасдам, качоту, адыгейский, сулугуни, брынзу и даже десерты из сыра. На фестивале угощали всех желающих.

Фестиваль в Шатуре проходит уже в 7 раз. «Край Мещерский — край богатый» позволяет мастерам и гостям познакомиться лично. Взять товар в руки, почувствовать аромат, ощутить материал и стать постоянным покупателем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.