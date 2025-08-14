В Шатуре пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел

16 августа в селе Кривандино, м. о. Шатура, состоится фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый». Свое мастерство представят более 200 ремесленников из 11 регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Более 100 лет назад на территории села Кривандино ежегодно проводились ярмарочные гулянья, на которые собирался народ со всей округи. Сегодня традиция восстановлена и восьмой год подряд Шатура встречает многочисленных мастеров и гостей фестиваля.

В праздничной программе знакомство с талантливыми мастерами рукоделия и народного зодчества, ярмарка с авторскими изделиями, маркет фермерской продукции, а также мастер-классы, народные развлечения, музыкальная программа с русской гармонью.

Начало праздника в 10:00

Вход свободный. 0+

Адрес: Московская область, м. о. Шатура, с. Кривандино, ул. Кирова (стадион).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.