сегодня в 13:01

В Шатуре коллектив «Танцы Плюс» выступил на фестивале

Хореографический коллектив «Танцы Плюс» из Шатуры 18 февраля принял участие в межмуниципальном фольклорно-этнографическом фестивале «Масленица!!! Гуляй, Русская душа!». Участники проекта «Активное долголетие» представили яркую программу и получили диплом за участие, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Коллектив под руководством Ирины Михайловны Кузнецовой продемонстрировал зрителям зажигательные народные танцы. Выступление сопровождалось выразительной мимикой и искренними эмоциями артистов, что вызвало бурные аплодисменты зала.

Фестиваль объединил творческие коллективы и стал площадкой для сохранения и популяризации народных традиций. Мероприятие способствовало укреплению культурных связей и развитию межмуниципального сотрудничества.

По итогам фестиваля все участники получили дипломы. Награды стали признанием их вклада в сохранение народного искусства и активное участие в культурной жизни региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.