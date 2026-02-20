В Шатуре коллектив «Танцы Плюс» выступил на фестивале
Фото - © Министерство социального развития Московской области
Хореографический коллектив «Танцы Плюс» из Шатуры 18 февраля принял участие в межмуниципальном фольклорно-этнографическом фестивале «Масленица!!! Гуляй, Русская душа!». Участники проекта «Активное долголетие» представили яркую программу и получили диплом за участие, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Коллектив под руководством Ирины Михайловны Кузнецовой продемонстрировал зрителям зажигательные народные танцы. Выступление сопровождалось выразительной мимикой и искренними эмоциями артистов, что вызвало бурные аплодисменты зала.
Фестиваль объединил творческие коллективы и стал площадкой для сохранения и популяризации народных традиций. Мероприятие способствовало укреплению культурных связей и развитию межмуниципального сотрудничества.
По итогам фестиваля все участники получили дипломы. Награды стали признанием их вклада в сохранение народного искусства и активное участие в культурной жизни региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.