В Шаховской 20 июня пройдет шоу мотофристайла FMX13

Выступление команды мотофристайла FMX13 состоится 20 июня на территории Ледовой арены «Кристалл» в Шаховской. Зрителям представят экстремальные трюки и музыкальную программу в рамках фестиваля мотокультуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Команда FMX13 покажет полеты на мотоциклах и акробатические элементы в воздухе. В программе — параллельные и синхронные прыжки, сложные сальто назад и другие трюки.

Самый сложный номер — сальто на багги — исполнит капитан команды, самый титулованный спортсмен России по фристайл мотокроссу Алексей Колесников.

В перерывах между выступлениями зрителей ждет музыкальная программа. Свое мастерство продемонстрирует битбоксер Вахтанг — чемпион России и Европы, а также вице-чемпион мира в этом направлении.

Мероприятие пройдет по адресу: р.п. Шаховская, ул. Шамонина, д. 14. Начало в 17:00, вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

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