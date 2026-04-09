В Севастополе 26 апреля пройдет форум-концерт «Ангел Херсонеса»

Место проведения символически связано с истоками русской православной цивилизации.

Программа объединит культурную и концертную части. Концерт «Ангел Херсонеса» пройдет на сцене комплекса и станет центральным событием форума. Ожидаются выступления известных оперных исполнителей Агунды Кулаевой, Алексея Татаринцева, Екатерины Шпильман и Глеба Перязева, артистов балета Марии Булановой и Владислава Ходасевича, а также Архиерейского хора Свято-Владимирского Херсонесского монастыря под управлением диакона Александра Амерханова. Режиссер-хореограф — Илья Устьянцев, продюсеры — Дмитрий Дедух и Татьяна Антоновская. Музыкальные композиции исполнит симфонический оркестр «Новая гармония» под управлением Филиппа Селиванова и Дениса Карлова. Ведущий концерта — Александр Малич.

В Музее Крыма и Новороссии откроется выставка «Маяки Русского Мира: Восход», подготовленная архитектором Алексеем Комовым. Впервые этот проект продемонстрировали в 2023 году на XXXI фестивале «Зодчество» в Москве: ведущие российские архитекторы-патриоты во главе с основателями Алексеем Комовым и Юрием Белоусовым разработали идеи маяков — мемориальных знаков для городов Новороссии, Донбасса, Крыма и других регионов. В этом году посетители увидят проекты и макеты монументальных маяков, галерею тематических картин Алексея Комова, а также грандиозное панно «Восход» от художника Алексея Гинтовта.

Концертную программу завершит рок-опера «Хождение в Огонь». Это впечатляющая постановка на стихи писателя, Героя Труда России Александра Проханова, где в фокусе — русская история с ее тяжелыми трагедиями и славными триумфами. Спектакль уже посетили около 14 тысяч человек в 25 российских городах. На арене «Грифон» представят обновленную версию оперы с усиленным саундом и визуальными эффектами. Аккомпанемент обеспечит Крымский камерный оркестр «Новая гармония» под управлением Дениса Карлова.

Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на популяризацию шедевров русской культуры и духовного наследия.

