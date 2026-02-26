В Серпухове утвердили предмет охраны дома XIX века

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1830-е гг.» по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, ул. Советская, д. 29/22а. Распоряжением ведомства установлен перечень характеристик, которые необходимо сохранять при ремонте, реставрации и других работах.

В предмет охраны включены местоположение здания и его роль в планировочной структуре исторического квартала, объемно-пространственная композиция двухэтажного дома с подвалом, высотные отметки и конструктивные особенности. Также подлежат сохранению элементы фасадов: ризалиты главного фасада, центральный ризалит с четырехпилястровым тосканским портиком и треугольным фронтоном, карнизы с раскреповками, а также материалы — кирпич и белый камень.

Кроме того, охраняются конструкция капитальных стен, сводчатые перекрытия подвала и историческая лестница с металлическим ограждением. Утверждение предмета охраны закрепляет правовые параметры допустимых изменений и служит основанием для согласования проектной документации и государственного контроля. Решение направлено на сохранение подлинных элементов городской архитектуры первой половины XIX века и исторической среды центра Серпухова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.